اعادة 'داعشية' مع أطفالها من مطار اربيل الى المانيا

وصلت امرأة ألمانية من أنصار تنظيم "داعش" بصحبة أطفالها الثلاثة إلى مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا مساء أول من أمس.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية إن "أربعة أشخاص وصلوا من مدينة أربيل، إلى مدينة فرانكفورت على متن طائرة ألمانية".

واضاف المتحدث أنه "تم نقل الأربعة من سوريا إلى العراق في وقت سابق"، مؤكدا أن "الشرطة الاتحادية قامت بتطبيق شروط الدخول المعتادة، بالنسبة لهم".

وتابع المتحدث أن "سلطات الأمن المعنية في ولاية هيسن، حيث تقع فيها فرانكفورت، ستتولى التحقيق في قضية المرأة".

وهذه أول مرة يتم فيها استعادة امرأة سافرت إلى مناطق كان يسيطر عليها "داعش"، إلى ألمانيا بدعم من الحكومة الاتحادية.

وذكرت مجلة دير شبيغل أن "الخارجية الألمانية تمكنت بالتعاون مع منظمة إنسانية أميركية من استرجاع لاورا هـ. المنحدرة من ولاية هيس وأولادها الثلاثة من مخيم الهول شمال سوريا".

كما ذكرت صحيفة بيلد، أن "طفلة أخرى هي ابنة زوج لاورا الأول، ومواطنة أميركية سيتم أيضا إجلاؤها جوا".

وهذه المرأة التي فتحت أجهزة الأمن الألمانية تحقيقا بحقها غادرت ضواحي مدينة غيسن مع طفلين في آذار 2016 إلى سوريا حيث انضمت إلى مقاتلي تنظيم داعش، كما أوردت شبيغل.

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وتخضع السيدة العائدة للتحقيق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أجنبية، وكذلك إهمال واجب رعاية وتربية أطفالها، بحسب تصريحات متحدث باسم الادعاء العام في فرانكفورت.

ولكن المتحدث أكد أنه "ليس هناك أمر اعتقال بحقها حاليا"، لافتا الى ان "المرأة تبلغ من العمر 30 عاما، دون الإفصاح عن مكان ميلادها أو إقامتها".

وتابع المتحدث أن "ما يحدث للسيدة بعد وصولها لألمانيا يعد ضمن اختصاصات الشرطة".

وبحسب بيانات الادعاء، فإنها كانت ترعى في مناطق سيادة "داعش" فتاة أميركية الجنسية تبلغ من العمر عامين إلى جانب أطفالها.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت الجمعة الماضية أنه تسنى لثلاثة أطفال ألمان آخرين كانوا محتجزين شمالي سوريا، السفر بصحبة أمهم من سوريا إلى العراق.

وبحسب معلومات الوكالة الألمانية للأنباء، كانت أسرة هذه المرأة تقيم مؤخرا في معسكر الهول، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن السيدة تتحدر من وسط ولاية هيسن.

يذكر أنه تم نقل ثلاثة أطفال أيتام، ورابع يعاني من مرض مزمن، ينتمون لأسر "داعشية" إلى ألمانيا عبر العراق في آب الماضي، ووفقا لأرقام السلطات الأمنية الألمانية هناك حاليا 80 ألمانيا بايعوا تنظيم "داعش" في مخيمات أو سجون في سوريا.