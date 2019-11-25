2019-11-25 | 10:25
988 مشاهدة
اكد لاعب المنتخب القطري، حسن الهيدوس، على صعوبة مواجهة العراق في افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في قطر.
وقال الهيدوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "المواجهة الإفتتاحية أمام العراق ستكون صعبة جداً فالمنافس من أقوى فرق البطولة".
واوضح أن "كأس الخليج لها طابعها الخاص وهدفنا الظهور بمستوى مقنع ومميز وعلينا أن ننسى بطولة آسيا التي فزنا بها والتركيز على البطولة الحالية".
يذكر ان القرعة اوقعت العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيدوس: العراق من اقوى فرق خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.