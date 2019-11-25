الهيدوس: العراق من اقوى فرق خليجي 24

وسيتواجه الفريقان في افتتاح بطولة كأس الخليج غداً الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقال الهيدوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "المواجهة الإفتتاحية أمام العراق ستكون صعبة جداً فالمنافس من أقوى فرق البطولة".



واوضح أن "كأس الخليج لها طابعها الخاص وهدفنا الظهور بمستوى مقنع ومميز وعلينا أن ننسى بطولة آسيا التي فزنا بها والتركيز على البطولة الحالية".

يذكر ان القرعة اوقعت العراق في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن.

