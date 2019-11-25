حقوق الانسان توثق احداث التظاهرات في بغداد والمحافظات لاربعة ايام

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استمراراً في مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان الرصدية في متابعة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات أشرت فرق المفوضية ما يلي:

١- استمرار المفوضية بتأشير استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى استشهاد متظاهر في بغداد وإصابة ٦٨ واستشهاد ٧ متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة ١٣١ واستشهاد ٣ متظاهرين في محافظة البصرة/ام قصر، وإصابة ٩٠ متظاهراً بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وتجدد المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن والأمان وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن وإحالة القائمين بذلك إلى القضاء.



٢- أشرت المفوضية اعتقال ٩٣ متظاهراً في محافظة بغداد أطلق سراح ١٤منهم، واعتقال ٣٨ متظاهراً في محافظة البصرة، و٢٢ متظاهراً في محافظة ذي قار و ٣٤ متظاهراً في محافظة كربلاء المقدسة، وتطالب المفوضية القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، وتجدد دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

٣- وثقت المفوضية قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد في محافظة بغداد وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ذي قار وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ميسان وواسط والبصرة وغلق ميناء أم قصر وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب، وتؤكد المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات.



٤- استمرار تلقي المفوضية لبلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلاميين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية الحكومة والأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.

٥- المفوضية وثقت قيام القوات الأمنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية البنك المركزي في شارع الرشيد بتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٢) حيث كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص أو القنابل المسيلة للدموع، وتدعو المفوضية القوات الأمنية لتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم.

٦- تشيد المفوضية بتعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات (النجف الأشرف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط).

٧- أشرفت المفوضية على تنظيم زيارة ٣٠ عائلة من عوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات وتوكيل المحامين لهم بالتعاون مع نقابة المحامين".