اسود الرافدين يرفعون شعار 'العراق بمن حضر' في إفتتاح خليجي 24

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2019-11-25 | 09:57
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دخل منتخبنا الوطني في الوحدة التدريبية الرابعة له في ملعب الجامعة بغية التحضير الى مباراة الافتتاح مع الشقيق القطري ضمن افتتاح بطولة خليجي 24 التي ستتفتح منافساتها يوم غد الثلاثاء، ويحتضنها ملعب خليفة الدولي، بينما سيكون المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الاثنين في قاعة الموتمرات بفندق ويندام الساعة ١٢ ونص ظهرا.
واضاف ابراهيم، "خاض المنتخب اربع وحدات تدريبية، وجاهزون لملاقاة منتخب قطر، اعتقد هذه النسخة ستكون هي الأقوى كوّن جميع المنتخبات حضرت المنافسات بعد خوضهم تصفيات كاس العالم".
وعلى صعيد متصل، قال لاعب منتخبنا الوطني، علي عدنان، "المنتخب العراقي لم يقف على اَي لاعب، لا علي عدنان ولا اَي لاعب اخر، بالرغم من ان اغلب اللاعبين مؤثرون، لكن المدرب في مفكرته 24 لاعبا، وجميعهم جاهزون لبطولة الخليج، لذلك سنكون على قدر المسؤولية في هذه البطولة، وخصوصا مباراة الافتتاح امام منتخب قطر يوم غد الثلاثاء".
من جابنه، قال مهند علي "ميمي"، "دخلت اليوم مع الفريق بتدريباته بعد ان خضت مباراة مع فريقي الدحيل، وأعطاني المدرب يوم امس راحة من اجل الاستشفاء والجاهزية لمباراة الافتتاح، وأملنا كبير في إسعاد الجماهير العراقية من خلال تقديمنا مستوى يليق بسمعة الكرة العراقية، خصوصا في بطولة خليجي 24 التي شاركت بها 8 منتخبات عربية، وبالتأكيد تعد لدى الشارع العربي كاس عالم مصغرة، وسنكون في اتم الجاهزية لملاقاة المنتخب القطري في افتتاح البطولة".
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