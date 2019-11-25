الاعلام الرقمي: ظهور ميزة اخفاء الردود في تويتر للمستخدمين في العراق

اعلن مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، ظهور ميزة اخفاء الردود على منصة تويتر لمستخدميه في العراق بعد الاعلان عنها قبل عدة ايام من قبل الشركة .

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هذه الميزة تسمح للمغرد باخفاء الردود على تغريداته بدون حذفها حيث ستبقى موجودة في خانة (التغريدات المخفية) ويستطيع اي مستخدم قراءتها".

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وتابع المركز ان "الميزة وصلت لبعض المستخدمين في العراق، ومن المؤمل ان تصل لجميع المستخدمين تدريجياً خلال الايام القادمة".

واشار المركز الى ان "الميزة الجديدة لاقت انتقادا من قبل بعض المختصين لانها ستسمح بخنق واسكات المعارضين او المنتقدين حتى في حالات تبرر ذلك مثل الرد بالحقيقة على تغريدة نشرت خبراً مزيفاً".