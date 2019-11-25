مسلحون يقتحمون منزلاً في بغداد ويسرقون أموالاً ومصوغات ذهبية

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن مسلحين سرقوا أموالاً ومصوغات ذهبية من منزل خالٍ من ساكنيه شمال شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً خالياً من ساكنيه في منطقة حي أور وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
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