مسلحون يقتحمون منزلاً في بغداد ويسرقون أموالاً ومصوغات ذهبية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً خالياً من ساكنيه في منطقة حي أور وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

