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مسلحون يقتحمون منزلاً في بغداد ويسرقون أموالاً ومصوغات ذهبية

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أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن مسلحين سرقوا أموالاً ومصوغات ذهبية من منزل خالٍ من ساكنيه شمال شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً خالياً من ساكنيه في منطقة حي أور وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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