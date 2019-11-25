كتلة نيابية: الاستجوابات وأوراق الإصلاح والمُهَل مضيعة للوقت

رأت كتلة بيارق الخير النيابية، اليوم الاثنين، أن الاستجوابات وأوراق الإصلاح والمُهَل المقدمة للحكومة من أجل إجراء الإصلاح بأنها "مضيعة للوقت"، مقترحاً خارطة طريق تتضمن إقالة أو استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة من خلال مفوضية جديدة وقانون انتخابات جديد. وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الاستجوابات وأوراق الإصلاح والمهل المقدمة للحكومة لإجرائها جميعها خطوات لا تؤدي الا إلى مضيعة الوقت فقط"، معتبراً أن "الحل وضع خارطة الطريق له الدستور بشكل واضح".



وأضاف الخالدي، أن "الطريق واضح وهو إقالة الحكومة أو استقالتها ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة من خلال مفوضية جديدة وقانون انتخابات جديد يتم تشريعهما وبعدها يحل البرلمان وتجري الانتخابات"، عاداً أن "خارطة الطريق هذه هي الأفضل والأنسب وهي قد تحتاج عاماً واحداً لاستكمالها بكل مراحلها".



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