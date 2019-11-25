اجتماعات حكومة الإمارات وإضراب لبنان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: استخباراتي قاطع للإنترنت.. وزير اتصالات إيران المعاقب أمريكيّا، وإمام أوغلو: قطعنا شوطا كبيرا لاستعادة الديمقراطية، وفي "أربعينية الثورة".. دعوات لإضراب عام بلبنان، والسودان يتصدى لـ"أخونة" التعليم.. وتعديلات جذرية على المناهج، والمرزوقي "صنيعة" الإخوان يعتزل السياسية بعد فشل متواصل.



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كما تتابعون: المعارضة الإيرانية: 10 آلاف معتقل منذ اندلاع الاحتجاجات، والكونجرس "لا يستبعد" شهادات أخرى في عزل ترامب، وحليف ميركل يدعو لنبذ الخلافات بين ألمانيا وفرنسا حول الناتو، ومبادرة ليبية طموحة لإعادة المهجرين بالداخل والخارج، وجونسون يتعهد بإتمام بريكست وطي صفحة التقشف، وانطلاق الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

أما في الاقتصاد فتطالعون: اتفاق تجاري وشيك بين بكين وواشنطن، والنفط فوق 63 دولارا بفضل تجدد آمال محادثات التجارة، ومصر تحدد موعد مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، و500 مليون ريال دعم سعودي لمشاريع خدمية بالسودان.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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