الإمارات تشارك في اجتماع "منع انتشار ونزع السلاح النووي"

شاركت الإمارات في الاجتماع العاشر لمجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" الذي انعقد في مدينة "ناغويا" باليابان.

وترأس الدكتور عبيد الكتبي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، وفد الإمارات في الاجتماع.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى الإنجازات الكبيرة لمعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" في السنوات الخمسين الماضية منذ دخولها حيز التنفيذ، وكان لها دور فعال في الحد من الانتشار النووي.



ودعا البيان أطراف المعاهدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب المعاهدة، كما أكد أن مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" ستواصل اتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم نحو مزيد من الشفافية للترسانات النووية، ودخول معاهدة حظر التجارب النووية الشامل حيز التنفيذ، والشروع فورا في مفاوضات نحو معاهدات تحظر إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم لإنتاج أسلحة نووية.

وأشار إلى أن المبادرة ستقدم مجموعة من الاقتراحات للمساهمة في إنجاح مؤتمر معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية".

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والاجتماع، الذي يقام كل خمس سنوات، جاء تمهيدا لمؤتمر مراجعة معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" المقرر انعقاده في الربيع المقبل.

وتضم مجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" في عضويتها إلى جانب الإمارات كلا من أستراليا، كندا، تشيلي، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، نيجيريا، الفلبين، بولندا، وتركيا.

وكانت الإمارات جددت، السبت الماضي، التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق عالم خالٍ من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترأس وفد بلاده "بينما نتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية في المنطقة، يجب أن ننظر إلى هذا الاجتماع كفرصة للبدء في بناء تفاهم إقليمي جديد لتحقيق هذا الهدف".



وأضاف أن الإمارات تعد إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هدفا ذا أولوية قد تأخر تحقيقه.

وأكد أن الخطوات الناجحة نحو إنشاء هذه المنطقة ستساعد بالفعل في بناء الثقة والمساهمة الإيجابية في الأمن الإقليمي والدولي.

وحث الكعبي، خلال المؤتمر، جميع دول المنطقة على الالتزام بالعملية وجدد التزام الإمارات بمعاهدات عدم الانتشار ذات الصلة، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك التزامها الكامل بالوفاء بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.