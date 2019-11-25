لجنة وضع الدستور السوري تبدأ جولتها الثانية بجنيف

تستأنف اللجنة المشكلة لوضع دستور جديد لسوريا، الإثنين، اجتماعاتها بمبنى الأمم المتحدة في جنيف.



ومن المقرر أن تكون اجتماعات اللجنة مغلقة أمام الإعلام في جولتها الثانية كما كانت الجولة السابقة، ويتوقع استمرار الجولة لمدة أسبوع.

وتضم اللجنة المصغرة 45 عضوا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الموسعة تضم 150 ممثلا عن الأطراف الثلاثة.

وكان الوسيط الأممي لسوريا جير بيدرسون قال الجمعة الماضية: "إن المفاوضات السورية - السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية".

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وأكد بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي أنه "من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي من القضايا التي سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.

وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر، بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا على تشكيل هذه اللجنة.

وتضم اللجنة 150 عضوا، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.