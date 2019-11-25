انطلاق الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

انطلقت في أبوظبي، الإثنين، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.



وتستعرض الاجتماعات السنوية مراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071 وخطط وبرامج العمل الحكومية للسنوات الـ10 المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية.

كما تناقش سبل تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتطوير البنية التحتية المستقبلية للدولة.

وتختتم الدورة الثالثة فعالياتها، غدا الثلاثاء، بحفل تكريم أوائل الإمارات من الشخصيات الوطنية التي عززت قيم التسامح ومسيرة الدولة بمبادراتها وأفكارها وعطائها الاستثنائي.

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وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد قال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نترأس أنا وأخي محمد بن زايد، يوم الإثنين، الاجتماعات السنوية الثالثة لحكومة الإمارات بحضور أهم ٥٠٠ مسؤول بالدولة.. ١١ محورا ستتم مناقشتها، ومشاريع وطنية سيتم إطلاقها وسيعقد أولياء العهود اجتماعات لمناقشة التنسيق التنموي عبر كل المستويات، هدفنا من الاجتماعات توحيد الخطط العشرية للدولة".





وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنصة الأكبر والأشمل التي تجمع فريق عمل الدولة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات.

وحققت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات على مدى الدورتين الأولى والثانية نجاحا ملحوظا تلخص في إطلاق 11 استراتيجية طويلة المدى، وأكثر من 220 مبادرة تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مواصلة المسيرة التنموية وصناعة مستقبل أكثر إشراقا للأجيال المقبلة.





وتُسهم مخرجات الاجتماعات السنوية، بما تشمله من جلسات نوعية واجتماعات لفرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة الدولة الريادية العالمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.