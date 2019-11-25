مصدر عراقي: 11 إصابة باستهداف لقوات الأمن بمنطقة حافظ القاضي في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد قائد القوات المسلحة العراقية 11 إصابة باستهداف لقوات الأمن بقنبلة في منطقة حافظ القاضي في بغداد.



كما أكد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تشرين الثاني 25، 2019، اعتقال خارجين عن القانون، لافتا إلى أن القوات العراقية تواصل الملاحقات.

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أطلقت قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين في جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مظاهرات الاحتجاج المستمرة في العراق.

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 87 آخرين في صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أم قصر بمحافظة البصرة الأحد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري "لوقف استخدام العنف المفرط".

وفي وقت متأخر من ليل السبت، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 71 متظاهرا إثر مواجهات مع القوى الأمنية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق بحسب المفوضية نفسها.

وتجمع المتظاهرون قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار