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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجوي: ولاية الفقيه في إيران وصلت إلى نهاية طريقها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، مقتل ما لا يقل عن 285 من المنتفضين على يد نظام الملالي.
وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 25، 2019: الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يشجع النظام على مواصلة ارتكاب الجرائم.
وقالت في تغريدة أخرى: بيت القصيد هو أن ولاية الفقيه قد وصلت إلى نهاية طريقها.
وأكدت أن دعم المواطنين المنتفضين ودعم وإسناد شباب الانتفاضة ومعاقل الانتفاضة واجب وطني وقومي
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