مصر.. أسوان تحتفل بتدشين تمثال جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحتفل محافظة أسوان بمصر، غداً الثلاثاء بتدشين تمثال جراح القلب العالمي الدكتور، مجدي يعقوب المشهور بإنه مختصص في جراحة قبل الأطفال .



وجاء في دعوة صادرة عن محافظة أسوان "نتشرف بإحاطة حضراتكم بأن محافظة أسوان ستقوم بتنظيم إحتفالية لتدشين تمثال لجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب مع إطلاق أسمه على أشهر الميادين بوسط مدينة أسوان وذلك بحضور الدكتور مجدى يعقوب ومحافظ أسوان وبعض الشخصيات العامة" .

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وستبدأ فاعليات الاحتفالية الساعة ٣،٣٠ عصر غدا الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ بميدان مصر الطيران سابقا بكورنيش النيل .

والدكتور، مجدي حبيب يعقوب (مواليد 16 نوفمبر 1935 –) هو بروفيسور مصري وجراح قلب بارز. من مواليد مدينة بلبيس، محافظة الشرقية، مصر، لعائلة قبطية أرثوذكسية، وتنحدر أصولها من المنيا.

درس الطب في جامعة القاهرة، وتعلم في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد (من 1969 إلى 2001)، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم (منذ عام 1992). عُين أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967.

في عام 1980 قام بعملية نقل قلب للمريض دريك موريس، والذي أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي على قيد الحياة حتى موته في يوليو 2005. من بين المشاهير الذين أجرى لهم عمليات كان الكوميدي البريطاني إريك موركامب، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1966، ويُطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب "ملك القلوب".