طقس المملكة.. تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، و الداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.



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