- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطع خدمات الاتصال عن 140 ألف مشترك في أصفهان بإيران بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الأحد، إن حريقًا اندلع في مركز اتصالات في غرب محافظة أصفهان وسط إيران، أثناء الاحتجاجات الأخيرة، مما أدى إلى قطع 140 ألف هاتف عن الخدمة.
وطبقا للتقرير، تعرض 177 فرعًا للبنك في أصفهان لأضرار فيما تم تدمير 54 فرعًا بالكامل خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت يوم الجمعة الماضي واستمرت لنحو أسبوع على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.
وذكر التلفزيون الإيراني أيضًا أن 22 محطة وقود قد دُمرت أيضًا في وسط محافظة أصفهان، مضيفًا إن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحكومية في أصفهان بلغت 300 مليار تومان.
وكانت محافظة اصفهان مسرحًا للمواجهات بين المحتجين الغاضبين على الحكومة وقوات الأمن وفقًا لتقارير ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة.
وبرغم الرغم من إعلان وزارة الاتصالات الإيرانية، أمس السبت عودة خدمة الإنترنت للعديد من المحافظات والمناطق إلا أن خدمة الإنترنت في الهواتف المحمولة لا تزال مقطوعة.
ورجح وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن يصدر وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، يوم غد الاثنين، قرارًا بإعادة خدمة الانترنت للهواتف المحمولة
كانت هذه تفاصيل خبر قطع خدمات الاتصال عن 140 ألف مشترك في أصفهان بإيران بسبب الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.