القوات الإسرائيلية اعتقلت 15 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شنّت القوات الإسرائيلية حملة مداهماتٍ واسعة على منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، واعتقلت 15 فلسطينيًّا، زعمت أنّهم مطلوبون لديها، خلال حملة مداهمات المحتلة.
يُذكر أنّ القوات الإسرائيلية تشنّ عمليّات اعتقال ليليّة يوميّة، تَطال مختلف محافظات الضفة الغربية، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.
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