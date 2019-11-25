الحراك الشعبي بحاصبيا نفذ وقفة إحتجاجية أمام مبنى قائمقامية المنطقة و"أوجيرو"

نفّذ ​الحراك الشعبي​ في منطقة ​حاصبيا​، بمشاركة تلاميذ المدارس الثانوية في المنطقة وتنفيذًا للإضراب العام الّذي دعت إليه ​هيئة تنسيق الثورة​، وقفة إحتجاجيّة أمام مبنى قائمقامية حاصبيا ودائرة النفوس ومؤسسة "​أوجيرو​"، ومَنعوا الموظّفين من الدخول إلى تلك الدوائر لممارسة أعمالهم.

وردّد المشاركون الشعارات المؤيّدة للثورة، مطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوب الى خزينة الدولة، وسط حماية من ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي حفاظًا على السلامة العامة.