الحراك الشعبي بحاصبيا نفذ وقفة إحتجاجية أمام مبنى قائمقامية المنطقة و"أوجيرو"

نفّذ الحراك الشعبي في منطقة حاصبيا، بمشاركة تلاميذ المدارس الثانوية في المنطقة وتنفيذًا للإضراب العام الّذي دعت إليه هيئة تنسيق الثورة، وقفة إحتجاجيّة أمام مبنى قائمقامية حاصبيا ودائرة النفوس ومؤسسة "أوجيرو"، ومَنعوا الموظّفين من الدخول إلى تلك الدوائر لممارسة أعمالهم.
وردّد المشاركون الشعارات المؤيّدة للثورة، مطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوب الى خزينة الدولة، وسط حماية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حفاظًا على السلامة العامة.
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