افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن وحدات من ​الجيش السوري​ استعادت السيطرة على قرية أم الخلاخيل ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: وحدات من الجيش السوري تستعيد السيطرة على قرية أم الخلاخيل بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.