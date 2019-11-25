افادت معلومات لـ"النشرة" ان السوريين القاطنين في منطقة ​النبطية​ تلقوا رسائل نصية على هواتفهم الخلوية انه بات بمقدورهم ومن خلال ​البطاقة الممغنطة​ الحمراء التي بحوزتهم الحصول على المساعدات الشتوية "التدفئة – ​المازوت​ " والمقدمة لهم من ​المفوضية العليا للاجئين​ في ​الامم المتحدة​، وانه بمقدورهم سحب المبلغ المحدد وهو 560 الف ليرة لبنانية لكل عائلة، وهذا يعني بقاء الازمة على حالها اذ ان ​النازحين​ سجلوا اولادهم في ​المدارس​ اللبنانية ولم يعودوا اقله هذا العام الى ​سوريا​، ومعظمهم يتحجج انهم مطلوبون للامن السياسي في سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: النازحون السوريين بالنبطية تلقوا رسائل لاخذ مساعدات بقيمة 560 الف لكل عائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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