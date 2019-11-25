خارجية إيران: ندرس اتخاذ إجراءات لمواجهة تدخل المسؤولين الأميركيين بشؤوننا الداخلية

لفت المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​، ​عباس موسوي​، إلى "أنّنا ندرس اتخاذ إجراءات لمواجهة تدخّل المسؤولين الأميركيين في شؤوننا الداخليّة"، ونفى أن "تكون التصريحات والتدخلات الأميركية من باب الصداقة إرادة الخير للشعب الايراني كما يزعمون، بل انّها ساهمت في زيادة التوتّر".

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