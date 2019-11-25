ذكر مراسل "النشرة" في ​البقاع​ أنّ "المحتجين فتحوا طريق راشيا- ​الصويري​ بناء على طلب ​الجيش اللبناني​، لتبقى طرقات غزة، ​المرج​، ​سعدنايل​ و​تعلبايا​ مقطوعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طرقات المرج وسعدنايل وتعلبايا مقطوعة والمحتجون فتحوا طريق راشيا- الصويري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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