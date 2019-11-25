تجمع لعدد من حماة مرج بسري امام مخفر مزرعة الضهر

تجمع عدد من شبان حماة ​مرج بسري​، في هذه الاثناء، امام مخفر مزرعة الضهر في بلدة جون في ​اقليم الخروب​، تضامنا مع مجموعة من شبان الحماة البالغ عددهم 9 اشخاص الذين تم استدعاءهم للمخفر بتهمة كسر بوابات مشروع السد.

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