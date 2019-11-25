الامن العام: توقيف 8 اشخاص لارتكابهم افعالا جرمية

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان ان "الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 13/11/2019 لغاية 19/11/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- سبعة اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى ​القضاء​ المختص".

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