محتجون يتجمعون أمام ثكنة صربا مطالبين بالإفراج عن أبنائهم

تجمع عدد من اهالي المحتجين منذ الصباح أمام ثكنة صربا مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الذين أوقفهم ​الجيش​ فجرا.

من جهة أخرى، تشهد منطقة ​جونية​ هدوءا ملحوظا وحياة طبيعية بعد فتح قوة من الجيش أوتوستراد الذوق الذي أقفله المحتجون ليلا.

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