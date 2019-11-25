حاصباني ترأس وفدا قواتيا إلى ألمانيا وبحث مع ميركل وعدد من المسؤولين بالوضع في لبنان

شارك وفد من "حزب القوات اللبنانية" برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، في مؤتمر "حزب الشعب الأوروبي" ومؤتمر الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، ممثِّلًا رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
ولبّى دعوة للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال المؤتمر، حيث تمّ البحث بالوضع الحالي في لبنان والحلول الممكنة للوضع المالي والاقتصادي. كما اجتمع مع وزير الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي الجديد يوهانس هان، حيث تمّ التباحث في سبل الدعم للبنان.
والتقى حاصباني وزيرة الثقافة والتربية والرياضة في الاتحاد الأوروبي ماريا غبريال، ونائب رئيسة وزراء الاتحاد الأوروبي مارغريتيس شيناس، وعرض معهما للتحديات الّتي يواجهها لبنان والفرص المستقبليّة، والدور الّذي يمكن أن تلعبه أوروبا دعمًا للبنان في المستقبل.
كما التقى على هامش المؤتمر، عددًا من المسؤولين الأوروبيين من بينهم وزير الدولة للشؤون المسيحية والأقليات في هنغاريا تريسان ازباج وعددًا من النواب في برلمانات دول أوروبية.
رافق حاصباني وفد من "القوات" ضمّ مسؤولة العلاقات مع الأحزاب الدولية المهندسة إلسي عويس والمحامي أنطوني نشار.
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