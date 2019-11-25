حاصباني ترأس وفدا قواتيا إلى ألمانيا وبحث مع ميركل وعدد من المسؤولين بالوضع في لبنان

شارك وفد من "حزب القوات ال​لبنان​ية" برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​، في مؤتمر "حزب الشعب الأوروبي" ومؤتمر الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ​ألمانيا​، ممثِّلًا رئيس "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​.

ولبّى دعوة للقاء المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ خلال المؤتمر، حيث تمّ البحث بالوضع الحالي في لبنان والحلول الممكنة للوضع المالي والاقتصادي. كما اجتمع مع وزير الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي الجديد ​يوهانس هان​، حيث تمّ التباحث في سبل الدعم للبنان.

والتقى حاصباني وزيرة الثقافة والتربية والرياضة في ​الاتحاد الأوروبي​ ​ماريا غبريال​، ونائب رئيسة وزراء الاتحاد الأوروبي مارغريتيس شيناس، وعرض معهما للتحديات الّتي يواجهها لبنان والفرص المستقبليّة، والدور الّذي يمكن أن تلعبه ​أوروبا​ دعمًا للبنان في المستقبل.

كما التقى على هامش المؤتمر، عددًا من المسؤولين الأوروبيين من بينهم وزير الدولة للشؤون المسيحية والأقليات في ​هنغاريا​ تريسان ازباج وعددًا من النواب في برلمانات دول أوروبية.

رافق حاصباني وفد من "القوات" ضمّ مسؤولة العلاقات مع الأحزاب الدولية المهندسة ​إلسي عويس​ والمحامي أنطوني نشار.