أسعار الدولار ترتفع في أبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر السعر في 9 بنوك أخرى مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه أمس.

وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش إلى 16.08 جنيه للشراء، فيما بقى مستقرًا لسعر البيع عند 16.16 جنيه.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي وقناة السويس وكريدي أجريكول عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.