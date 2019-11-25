ضبط 8 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات خلال حملة أمنية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، لتحقيق الانضباط وفرض الأمن.

وقال اللواء حمدي هاشم، مدير إدارة البحث الجنائي، إن الحملة أسفرت عن ضبط 8 متهمين، وفي حيازتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام، وكمية من الحشيش تزن 400 جرام، و4 أسلحة بيضاء.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.