محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، لتحقيق الانضباط وفرض الأمن.
وقال اللواء حمدي هاشم، مدير إدارة البحث الجنائي، إن الحملة أسفرت عن ضبط 8 متهمين، وفي حيازتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام، وكمية من الحشيش تزن 400 جرام، و4 أسلحة بيضاء.
جرى تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 8 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات خلال حملة أمنية في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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