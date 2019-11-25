مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 14014 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، فيما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%. وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع بنسبة 0.32%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

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