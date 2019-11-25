بمشاركة 7 دول.. أسوان تستضيف مؤتمر اللجنة الاقتصادية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تستضيف مدينة أسوان، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية، التابعة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا من اللجنة الاقتصادية الأفريقية، والذى تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة من 25 وحتى 28 نوفمبر الجاري.

وتأتي فعاليات الدورة الحالية من المؤتمر تحت عنوان: "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية"، للتباحث حول تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

يشارك في المؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ممثلين في 7 دول هم "مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا"، فضلًا عن مشاركة عدد من الكيانات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حكومية وغير حكومية.