وفاة طفلة بـ"داء السعار" في الشرقية.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين، في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية؛ إثر إصابتها بداء "السُعار" نتيجة تعرضها لـ"خربشة كلب" في وجهها.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من مستشفى "حميات الزقازيق" بوصول الطفلة "رزان محمد جويلي"، مُقيمة بعزبة "الشامي" التابعة لقرية "الحوامدة" بدائرة مركز شرطة كفر صقر، مصابة بداء "السعار"، وتوفيت بعد ساعات من وصولها متأثرة بإصابتها.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الطفلة أصيبت بـ"خربشة كلب" منذ 22 يومًا، ولم يتم علاجها أو اصطحابها من جانب أسرتها لأي مستشفى، وبعد اكتشاف أسرتها أعراض السُعار عليها، جرى نقلها إلى مستشفى "الحميات" في حالة حرجة، لكنها توفيت داخل المستشفى بعدما تمكن السُعار منها.