مصرع 24 شخصا بسبب انهيارات أرضية في كينيا

قال حاكم محلي، اليوم السبت، إن 24 شخصا، على الأقل، منهم سبعة أطفال، لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة غير معتادة في شمال غرب كينيا.
وقال جون لونيانغابو، حاكم المقاطعة لوكالة "رويترز" عبر الهاتف أثناء انتظاره طائرة هليكوبتر تنقله لتفقد الدمار "تقطعت السبل بمزيد من الأشخاص والقرية بأكملها باتت في خطر أن تكتسحها الفيضانات".
وأضاف :"إن جهود الإنقاذ جارية في المنطقة، وأن ما يزيد على 500 سيارة تقطعت بها السبل بسبب الأضرار التي لحقت بعدة طرق."
وتابع لونيانغابو :"إن 11 من القتلى كانوا داخل منزل واحد".
بدأت الأمطار في الهطول يوم الجمعة في مقاطعة وست بوكوت على الحدود مع أوغندا، واشتدت حدتها خلال الليل، مما أسفر عن فيضانات وانهيارات طينية دمرت أربعة جسور وتسببت في قطع الطريق المؤدي إلى قرية موينو الأكثر تضررا من الأمطار.
كانت جماعات إغاثة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الأمطار الغزيرة والسيول أسفرت عن مقتل ما يزيد على 50 شخصا، وأجبرت مئات الآلاف على النزوح في أنحاء شرق أفريقيا.
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