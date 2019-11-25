"هاكر" يخترق جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ويدعو لانقلاب عسكري

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الاثنين، ما نشر على حسابي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على "فيسبوك" و"تويتر" من أخبار حول اعتقال الجهاز رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للقيادة أن "الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت لاختراق من أصحاب النفوس الضعيفة وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة".
وأضاف أن "ما نشر على هذه الصفحة عار عن الصحة ولا
ونشر الحساب التابع لجهاز مكافحة الإرهاب على "فيسبوك" و"تويتر" في وقت متأخر من الليلة الماضية، بيانا تحدث عن "توجيه من رئيس الجهاز الفريق الأول ركن طالب شغاتي"، يقضي بـ"إعلان العصيان العسكري واعتقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".
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