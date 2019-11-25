بكين: هونج كونج جزء من الصين مهما حدث في الانتخابات

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في أول تعليق على أنباء عن اتجاه المؤيدين للديموقراطية لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات المحلية بهونغ كونغ، أن تلك المدينة جزء من الصين "مهما يحدث"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال وانغ للصحفيين بعد لقائه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو اليوم الاثنين: "إنها ليست النتيجة النهائية حتى الآن، دعونا ننتظر النتيجة النهائية، حسنا؟ ومع ذلك من الواضح أنه بغض النظر عما يحدث، فإن هونغ كونغ هي

جزء من الصين ومنطقة إدارية في الصين".

وأضاف أن "أي محاولة لإحداث الفوضى في هونغ كونغ أو حتى إلحاق الضرر بازدهارها واستقرارها لن تنجح".

وعلى الرغم من أن فرز الأصوات لا يزال جاريا بعد الإقبال القياسي للناخبين على مراكز الاقتراع، إلا أن النتائج الجزئية تشير إلى أن المرشحين الذين يؤيدون قدرا أكبر من الديمقراطية في طريقهم للسيطرة على غالبية المجالس المحلية

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في 18 دائرة اعتادت المؤسسة الرسمية أن تهيمن عليها.

وحسب تقارير إعلامية تستند إلى الأرقام الأولية التي أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، فإن المرشحين المؤيدين للديمقراطية فازوا بأكثر من 300 من أصل 452 مقعدا في المجالس المحلية.

وأعلنت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام اليوم الاثنين، أن حكومتها "ستستمع بكل تواضع إلى آراء المواطنين وتدرسها بشكل جدي".

وتشهد هونغ كونغ منذ أشهر احتجاجات اندلعت بسبب مساع لسنّ قانون كان سيسمح بتسليم المطلوبين للصين، سرعان ما تطورت إلى دعوات تطالب بديمقراطية كاملة، والحد من تدخل بكين في شؤون هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.