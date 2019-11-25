جنيف تستضيف جولة جديدة لاجتماعات لجنة الدستور السوري

تبدأ اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المشكلة لوضع دستور جديد لسوريا، اليوم الاثنين اجتماعات جولتها الثانية بمبنى الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر أن تكون اجتماعات اللجنة مغلقة أمام الإعلام كما كانت الجولة السابقة. ومن المقرر أن تستمر الجولة لمدة أسبوع.

وتضم اللجنة المصغرة 45 عضواً يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الموسعة تضم 150 ممثلاً عن الأطراف الثلاثة.

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وكان الوسيط الأممي لسوريا جير بيدرسون قال الجمعة الماضية إن المفاوضات السورية-السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية.

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وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي "من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي من القضايا التي سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي".