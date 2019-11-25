الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة أمنية.. مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق. اقرأ أيضاً... مواجهات مع الاحتلال واعتقال 8 فلسطينيين من الضفة

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