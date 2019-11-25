كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول"آسيان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه، اليوم الإثنين، أن القارة الآسيوية هي مستقبل العالم، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

جاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في انطلاقة الدورة الخاصة بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي، في خطابه، إلى أهمية "التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان"، قائلا إن "آسيا هي مستقبل العالم"، وأكد أن "كوريا الجنوبية وآسيان تقتربان من بعضهما بعضا اقتصاديا بوتيرة سريعة".

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وقال: إن العلاقات بين كوريا الجنوبية وآسيان ستتجاوز علاقة الصداقة وسيصبح الجانبان مجتمعا يحققان معا نموا.

وشبه الرئيس مون في خطابه السلام في شبه الجزيرة الكورية بمثابة السلام في شرق آسيا، مضيفا أنه في حال التغلب على الأزمات القادمة مثل القمة الثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فسوف تصبح منطقة شرق آسيا مجتمعا واحدا حقيقيا.

وقد انطلقت القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول"آسيان"، التي تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا، تحت شعار "الشراكة من أجل السلام والازدهار للشعوب"، وستستمر حتى يوم 26 نوفمبر.