كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج #إرجع_يا_مودي يتصدر "تويتر" قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي لولاية جهارخاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج #إجع_يا_موديموقع "تويتر"، وذلك قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي لولاية جهارخاند الهندية.

وكان هناك رد فعل عنيف على موقع تويتر حول زيارة "مودي" للولاية، خلال الحملة الانتخابية له في ولاية جهارخاند الشرقية، حيث من المقرر أن تبدأ الانتخابات في 30 نوفمبر، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وعلى الرغم من شعبية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال زيارته لولاية تاميل نادو الجنوبية في أكتوبر الماضي لاستقبال الرئيس الصيني شي جينج بينج في قمة غير رسمية، كانت هناك حملة على "تويتر" تقول إرجع يا مودى.

وتصدر الهاشتاج الحالي "تويتر" هو أيضًا، احتجاج على إخفاق حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الوفاء بالوعود التي قطعها خلال انتخابات المجالس التشريعية في العام 2014. ومع ذلك، فإن انتماء مستخدمي "تويتر" لهذه الحملة، لم يكن معروفًا.

ستذهب ولاية جهارخاند الشرقية إلى صناديق الاقتراع على خمس مراحل في الفترة من 30 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

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شكل حزب المؤتمر المعارض الرئيسي تحالفًا مع حزبين من المنطقة، جهارخاند موكتي مورشا وراشتريا جاناتا دال، لمواجهة حزب بهاراتيا جاناتا.

في العام 2014، فاز حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بـ 43 مقعدًا وشكل حكومة إلى جانب اتحاد طلاب عموم جهارخاند (AJSU)، وهو جماعة إقليمية تضم خمسة أعضاء في الهيئة التشريعية بالمقاطعة.

جدير بالذكر، أن "شي" و"مودي" عقدا عدة ساعات من المحادثات الفردية في بلدة هندية على شاطئ البحر الجنوبي، يوم السبت 12 اكتوبر، في قمتهما السنوية الثانية التي تهدف إلى كسر عقود من عدم الثقة بين بلديهما بشأن النزاعات الحدودية، ونقص العجز التجاري المتزايد والعلاقات العسكرية الوثيقة للصين مع القوس الهندي.

وقال "شي" في تصريحاته الافتتاحية بينما جلس الزعيمان لإجراء محادثات رسمية مع وفديهما الجمعة والسبت 11 و12 اكتوبر دخلنا في مناقشات صريحة وكأصدقاء".

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه أجرى مناقشة حرة وصريحة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" وسيواصل مقترحات ناقشها الزعيمان لتحسين العلاقات الثنائية.

وأشار "مودي" في ملاحظاته الافتتاحية إلى أنه هو وشي قد اتفقا على إدارة خلافاتهما بحكمة وعدم السماح لهم بالتنازع على الجليد.