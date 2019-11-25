اعتقال 15 فلسطينيا والاحتلال يعتدي على طلبة المدارس بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال حملة هم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من الشبان، فيما قمع جنود الاحتلال طلبة المدارس في الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود الاحتلال اعتقلوا 15 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ولليوم الثاني قمعت قوات الاحتلال طلبة المدارس بالخليل، إذ أصيب العشرات من المواطنين وتلاميذ المدارس بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم قرب حاجز "ابو الريش" المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين وتلاميذ مدارس الهاجرية وذو النورين وروضة بيت المقدس وغيرها، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وفي بلدة بيت أمر شمال، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قيس محمد كامل أبو مارية، عقب اقتحام منزله.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر صبحي أبو شعيرة بعد اقتحام منزله في مخيم العزة.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون ومخيم الفارعة شرق مدينة طوباس واعتقلت شابين، فيما انتشرت على مداخل المدينة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب إسماعيل عبد العزيز بني عودة عقب تفتيش منزل والده في بلدة طمون.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب أحمد عمر صبح بعد تفتيش منزله في مخيم الفارعة المجاور، وأفيد بنصب حاجز للاحتلال على مدخل مدينة طوباس على الطريق إلى الفارعة.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي الخط الأخضر.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سالم ملايشة، وحسن ملايشة، بالقرب من البوابة العسكرية المقام عليها جدار الفصل العنصري، المحاذية لبلدة قفين جنوب جنين.