أم الفحم: توفي بعد وفاة ابنته بثلاثة أسابيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي في مدينة أم الفحم، فجر اليوم الإثنين، الحاج رياض خالد حسين عياش محاميد (أبو محمد) عن عمر ناهز 52 عاما، إثر نوبة قلبية حادة.

وسيشيّع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق في حي المحاميد بأم الفحم إلى مثواه الأخير.

وكان الفقيد قد ودع ابنته الشابة مي رياض عياش (24 عاما) قبل نحو 3 أسابيع بعد تعرضها لنوبة قلبية حادة ألمت بها في منزلها.