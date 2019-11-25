ساعر: نتنياهو لن ينجح بتشكيل حكومة أبدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا القيادي في حزب الليكود، عضو الكنيست غدعون ساعر، اليوم الإثنين، زعيم حزبه ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى استخلاص العبر من فشله مرتين بتشكيل حكومة، وكرر طلبه بإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، التي ينافس فيها نتنياهو، قبل انتهاء مهلة الـ21 لتفويض الكنيست بمحاولة تشكيل حكومة. وامتدح ساعر نتنياهو لأنه "أوقف التدهور في مسار أوسلو".

وقال ساعر للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن "نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة حتى لو أجريت انتخابات ثالثة ورابعة. وعليه أن يستخلص العبر"، مضيفا أن "ثمة أهمية لإجراء الانتخابات الداخلية خلال فترة الـ21 يوما من أجل منع انتخابات ثالثة، ستمنع استمرار السم في الشعب. وأنا مقتنع بأنه إذا فزت في الانتخابات الداخلية، فإني سأتمكن من تشكيل حكومة خلال ولاية الكنيست الحالية".

وتطرق ساعر إلى تنظيم حزب الليكود مظاهرات داعمة لنتنياهو ومنددة بقرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ولاحتمال أن يشارك نتنياهو شخصيا فيها. وقال إنه "أنظر بخطورة إلى أن جهاز الحزب، وأن عاملين فيه يتلقون أجورهم من اشتراكات العضوية في الحزب، يعملون على تنظيم مظاهرات ضد ما يصفونها محاولة انقلاب. وآمل أيضا أن الأنباء التي بموجبها رئيس الحكومة سيشارك بمظاهرة كهذه ليست صحيحة".

ويتعرض ساعر إلى تهجمات من جانب قياديين في الليكود بعد إعلانه عن نيته المنافسة على رئاسة الحزب مقابل نتنياهو، وبينها اتهام رئيس بلدية القدس السابق وعضو الكنيست عن الليكود، نير بركات، الذي وصف ساعر بأنه "ليس مخلصا" للحزب ونتنياهو "ونفذ محاولة إطاحة" بنتنياهو.

Advertisements

وقال ساعر إن بركات "جاء إلينا من حزب كديما وبعد أن أيد خطة الانفصال (عن غزة) وأوسلو. عليه أن يظهر تواضعا. وقد عارض الانتخابات الداخلية واقترح انتخاب قائما بالأعمال (لنتنياهو)".

وأضاف ساعر أنه "توجد حملة تشويه سمعة ضدي وضد عائلتي، ومن يتابع الشبكات (الاجتماعية) يدرك أنه يوجد تهديد باستخدام العنف. وكل هذا لن يردعني عن القيام بالخطوة الصحيحة بالنسبة لليكود. وأنا مؤمن بأنه إذا كان هناك أفراد في الليكود لا يدركون ما الذي أفعله، فإنه سيدركون ذلك في المستقبل. وإذا لم نعد إلى قاعدة الحزب فسنصل إلى أماكن لا نريد الوصول إليها. وأنا أحترم جدا رئيس الحكومة، لكن الآن ينبغي فعل كل ما يمكن فعله من أجل الحفاظ على الحكم".

واعتبر ساعر أن "لنتنياهو إنجازات هائلة. وقد قاد منع تدهور الدولة في مسار أوسلو. ولذلك دعمته حتى بعد أن حصلنا على 12 مقعدا في الكنيست (في انتخابات العام 2006 التي أعقبت خطة الانفصال)، وسِرت خلفه في عدد لا نهائي من الجولات الانتخابية".

يشار إلى أنه في أعقاب مطالبة ساعر بإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الليكود، اتفق نتنياهو مع رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، أمس، على إجراء انتخابات كهذه في غضون ستة أسابيع. قال محللون إن هدف نتنياهو هو عدم إجراء انتخابات كهذه خلال مهلة الـ21 يوما، وأنه مقتنع بأنه سيهزم ساعر في انتخابات داخلية، ولذلك يدفع نتنياهو باتجاه التوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست.