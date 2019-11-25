وكالة: حالة من التوتر سادت لقاء قيادات مليشيا الحوثي بغريفيث

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية، صنعاء، الإثنين، أن توتراً شديداً يسود بين جماعة الحوثيين، والمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.



ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن أجواء من التوتر سادت لقاء قيادات حوثية من الصف الثاني، ومبعوث الأمم المتحدة الذي وصل صنعاء، الأحد.

وأشارت أن القيادات الحوثية أبلغت مارتن غريفيث استياء الجماعة، من الإشادة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجهوده في التوصل إلى حل شامل في اليمن، وذلك في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية.

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وعبر الحوثيون لغريفيث عن استيائهم من حديث مساعدة الأمين العام، ورسولا مولر، في احاطتها التي قدمتها، الجمعة، لمجلس الأمن الدولي عن الوضع الإنساني في اليمن، واتهمت فيها جماعة الحوثي بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية وغيرها.

وكشفت المصادر عن خطوات تصعيدية اتخذتها جماعة الحوثي تزامناً مع زيارة المبعوث الدولي لصنعاء، من بينها منع رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام "حزب الرئيس السابق صالح الموالي للحوثيين" صادق أمين أبو راس، من لقاء غريفيث.

وقالت المصادر أن الحوثيين حذروا أبو رأس من اجراء أي لقاء منفرد مع غريفيث دون إبلاغهم