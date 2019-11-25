صحيفة إماراتية ترد على منتقدي الجامعة العربية

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكدت صحيفة الخليج الإماراتية في إفتتاحيتها اليوم الإثنين، أن سبب الإنقسام والهوان الذي يعيشه العرب ليست الجامعة العربية ولكن النظام العربي .



وقالت الصحيفة "يتحدثون عن الجامعة العربية بكثير من القسوة والجفاء، ويلقون عليها شتى التهم، فهي «جثة» و«في حالة سبات»، و«عاجزة» و«تعيش آخر أيامها»، ومصابة بداء «نقص المناعة»، وهي المسؤولة عن الحال الذي وصلت إليه الأمة العربية من ضعف وهوان وانقسام، ومن صراعات بينية، ومن استلاب لإرادتها، وانتهاك لحرماتها، واستباحة لسيادتها من القريب والبعيد، واستئساد لعدوها التاريخي «إسرائيل»، وتوحش أمريكي على حقوقها، وانتشار لآفة الإرهاب والأفكار المتطرفة الهدامة، وإهمال دولي لدور العرب في تحديد مصيرهم وحل أزماتهم، حيث يتخذ الغير القرار، وينوب عنهم في ما سيكون عليه مستقبل دولهم" .

وأكدت أنها اتهامات تساق كلما حدث أن اعتدت «إسرائيل» مثلاً هنا أو هناك، أو كلما اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً جائراً ومنافياً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وكلما عقد اجتماع إقليمي أو دولي يخص العرب وبغيابهم.

وأشارت إلى أن الجامعة العربية مقصرة تجاه سوريا، وأخطأت بحقها عندما قررت تعليق عضويتها، والجامعة العربية لم تتحرك كما يجب في الأزمة الليبية، أو في الأزمة اليمنية، أو في العراق، أو في السودان، وتركت الآخرين يعبثون في هذه الساحات كما يريدون، ويتصارعون على المصالح والنفوذ.

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وأضافت "كل هذا مسؤولة عنه الجامعة العربية.. هي قد تتحمل جزءاً من المسؤولية في حركتها وتقصيرها، لكن الحقيقة هي غير ذلك. فالجامعة في الواقع هي مرآة للنظام العربي وانعكاس له. فهذا الخبز من ذاك العجين. فالنظام العربي أرادوا له أن يبتلى بالضعف والتفكك والتقصير. أرادوه جثة تتنفس فقط لأن أهل هذا النظام ينظرون إلى الأمن القومي العربي من منظار قُطري ضيق، ويعتبرونه عبئاً عليهم، ويفضلون الثوب المستعار الذي لا يقي قرّاً أو حَرّاً" .

وأشارت إلى أن الجامعة العربية مسؤولة، نعم، لكن المسؤولية الكبرى تقع على النظام العربي وأهله، لأنهم تركوا البيت العربي الممثل بالجامعة خراباً، لا جدران تحميه ولا سقوف ترد عنه العواصف، فتاهت لا تعرف طريقها، ولا أين تضع أقدامها.. وصارت قراراتها ممجوجة، معلوكة، لا تشفي الغليل ولا تحمي العليل.

وتابعت "قررنا تسليم المفاتيح للغير، وهجرنا بيت العرب، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تشرذم وشتات، فناصبنا بعضنا العداء، وسرجنا خيولنا في كل الاتجاهات إلا حيث يجب أن نسرجها، لأننا أضعنا البوصلة وصار كل واحد يبحث عن خلاصه بيده وبالطريقة التي تناسبه" .

وأضافت "نبحث عن نقطة ضوء في هذا الليل البهيم، فلا نجدها، وأصبحنا في بيداء نظن السراب فيها ماء. إننا نبحث عن شجاع فذ، يخرج علينا فجأة وسط هذه الظلمة الحالكة، ويطلق مبادرة تجمع تذرر الأمة، وتوحد القرار ولو في الحد الأدنى، وتعيد الأمن القومي العربي كحائط صد في مواجهة كل طامع أو طامح، أو معتدٍ، أو متطاول.. فهل يأتي؟"