إيران تهدد بإنزال أقسى العقوبات على المتظاهرين

الإثنين 25 نوفمبر 2019

هدد قادة أمنيون إيرانيون بإنزال أشد العقوبات بمن وصفوهم بالمسؤولين عن حركة الاحتجاجات التي انطلقت إثر ارتفاع أسعار الوقود. إيران اعترفت بمقتل تسعة أشخاص فيما تحدثت منظمات حقوقية دولية عن أكثر من مائة قتيل.



وقال مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني في بيان إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 180 شخصا يشتبه فى تحريضهم على التظاهر للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود. وكشف المجلس في بيان اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أنه "يوجد فوضويون من بين المعتقلين وأعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المحظورة التي تمولها الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية".

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واعترفت إيران بمقتل تسعة أشخاص في المظاهرات، وهم أربعة محتجين وثلاثة من أفراد الحرس الثوري واثنان من ضباط الشرطة. بيد أن منظمة العفو الدولية قالت إن 115 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن في الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إيران في الـ 15من الشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقطعت الحكومة الإنترنت لعدة أيام لمنع انتشار المعلومات والصور من الاضطرابات. وقالت منظمة نيت بلوك، وهي منظمة تتابع الوصول إلى الإنترنت إنه يعود تدريجياً. ومع ذلك لا يزال يتم الإبلاغ عن انقطاع في خدمة الإنترنت