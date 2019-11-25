شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 20 مليون يورو منحة ألمانية للأردن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:30 صباحًا, 25 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات وقعت الحكومة الأردنية اليوم، والحكومة الألمانية، اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو قدمتها ألمانيا من خلال بنك الإعمار الألماني (KFW)، لتمويل المرحلة الأولى من برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن كريستيان شاوب.

ويهدف المشروع الى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، كما سيركز المشروع على التعليم والتدريب من خلال التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص بهدف زيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث سيتم اعتماد هذه البرامج في إطار الاعتمادات الوطنية وكذلك وكالات الاعتماد الدولية (مثل الاعتماد الألماني).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 مليون يورو منحة ألمانية للأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.