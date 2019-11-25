شكرا لقرائتكم خبر عن 62 مهاجرًا على سفينة اسبانية ترسو في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أوسكار كامبس إن السفينة سترسو بميناء تارانتو في الجنوب ظهر الثلاثاء رغم أن وجهتها النهائية قد تتغير.
وكانت إيطاليا رفضت في بادئ الأمر دخول المجموعة المؤلفة من 73 مهاجرا انتشلتهم أوبن آرمز من قارب مطاطي على بعد 50 ميلا قبالة ليبيا واقترحت على السفينة التوجه إلى طرابلس.
لكن خفر السواحل أجلى 11 مهاجرا يحتاجون لرعاية صحية إلى ميناء أوجوستا وألمحت وزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورجيسي إلى أن إيطاليا قد تخفف موقفها.
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