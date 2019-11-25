ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدرة في زرباطية

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته 23 غم من مادة الترياك.

وأوضح أن عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل منتسبي المنفذ ومفرزة شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ.



واشار الى إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.