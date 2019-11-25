الزراعة تشدد على منع استيراد 22 مادة زراعية (نباتية وحيوانية) لوفرتها محلياً

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن تشديدها على منع استيراد 22 مادة زراعية (نباتية وحيوانية) لوفرتها محلياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة ونتيجة للدعم الذي قدمته للفلاحين والمزارعين سواء كان بالمستلزمات الزراعية (بذور واسمدة ومبيدات وتقانات حديثة ولقاحات بيطرية) من جانب، وحماية المنتج المحلي والادارة العلمية والفنية الصحيحة، فضلاً عن جهود الوزارة بتسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين من قبل وزارة التجارة من جانب اخر، بالاضافة الى توفر الحصة المائية جميعها ساهمت في تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي أفضت نتائجها بتوفير ١٩ محصولاً نباتياً طوال العام".

واضاف ان "هذه هي المرة الاولى التي تحدث في العراق نتيجة جهود الوزارة والدعم الحكومي ومنع الاستيراد وحماية المنتج المحلي والمحاصيل هي (الطماطة والخيار والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل الاخضر والشجر والرمان والشونذر والشلغم والعسل)، فضلاً عن منتجات حيوانية هي (بيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور الكامل) اضافة الى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير".

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واكد ان "هذا العام ٢٠١٩ يعتبر عاماً متميزاً بزيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وبأمتياز"، لافتا الى ان "الوزارة ماضية وضمن خطط استتراتيجية، فضلاً عن الدعم الحكومي وجهود الفلاحين والمزارعين والأخيار في بلدنا العزيز بزيادة المحاصيل الموفرة محلياً".

وتابع ان "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي"، داعياً "هيئة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجهات الرقابية الصحية الى تشديد الاجراءات من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".