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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: هتافات الشعب الإيراني تجاوزت الأزمة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر إن هتافات الشارع الإيراني لم تنحصر في الجانب الاقتصادي والوضع المعيشي السيء ، بل تندد بسياسات النظام الإيراني.
وأضاف الزعتر أن ذلك يعكس وجود قناعة شعبية بأن سياسات النظام هي السبب، وأن الحل ليس اقتصادياً لأزمة إيران بل بتغيير جذري لجميع السياسات التي قادت إلى هذا الوضع.
وتابع، عبر حسابه على موقع تويتر: لم تعد أكذوبة التيار الإصلاحي والمحافظ وتقاسم الأدوار بينهما تنطلي على أحد، هما وجهان لعملة واحدة، يكمل بعضهم بعضا، سقطت هذه الأكذوبة أمام الشارع الإيراني الذي هتف حشد من طلاب جامعة طهران بالتنديد بالتيارين الإصلاحي والمحافظ
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