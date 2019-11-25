العراق.. مقتل 6 متظاهرين وإصابة 87 خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين في جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مظاهرات الاحتجاج المستمرة في العراق.



وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 87 آخرين في صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أم قصر بمحافظة البصرة الأحد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري "لوقف استخدام العنف المفرط".

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وفي وقت متأخر من ليل السبت، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 71 متظاهرا إثر مواجهات مع القوى الأمنية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق بحسب المفوضية نفسها.

وتجمع المتظاهرون قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار.

وتجمل تقارير إعلامية عدد من قتلوا منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 300 شخص، فضلا عن إصابة الآلاف. بيد أن وزارة الصحة العراقية أجملت عدد القتلى بـ 111 شخصا من المحتجين والقوات الأمنية من دون أن توضح بدقة توزيع عددهم بين الجانبين أو الفترة الزمنية التي قتلوا فيها، بحسب وكالة رويترز للأنباء